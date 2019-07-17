2019-07-17T10:19:42+03:00
Общество

Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в Минске

Тогда погибла одна женщина, 10 человек получили ранения
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в МинскеДвум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в МинскеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Следователи выдвинули обвинения двум граждан России по делу о взрыве фейерверков в Минске во время праздника 2 июля. Напомним, что тогда погибла одна женщина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Закупалось салютные установки у российской компании ОАО «Пиро-Росс». Двух представителей этой компании задержали 4 июля оперативники из Белоруссии.

По версии следствия, в их действиях есть нарушение закона по статье «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия, - сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Сергей Аряев.

Однако в следственном комитете Белоруссии эту информацию пока никак не подтвердили, но уточнили, что на данный момент расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве
В Подмосковье девушка сломала позвоночник, пытаясь сбежать из детского дома
Украине предрекли катастрофу в случае утраты транзита газа из России
Вылетевший в Иркутск транспортный самолет кружит над Подмосковьем, вырабатывая топливо
НАТО случайно рассекретило места хранения ядерного оружия США в Европе
Долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза за пять лет
Байден пошутил, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманиям
Спецпредставитель госдепа по Ирану рассказал о политике США на Ближнем Востоке
В Австралии четверо детей угнали машину, чтобы отправиться в путешествие
Помощница Трампа попыталась объяснить смысл его «расистских высказываний»
Минобороны ФРГ возглавит Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Претендент на пост главы Пентагона обещал помогать Украине оружием
Лавров назвал условия отмены запрета на полеты в Грузию
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
В Канаде разбился гидросамолет, погибли четыре человека
США ввели санкции против высокопоставленных командиров ВС Мьянмы
Россиянина Макеева в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы
Захарова: Это не мы потеряли Грузию, это Грузия потеряла саму себя
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик
Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400
«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии
В США задержали бывшего президента Перу
Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи
Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35