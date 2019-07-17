СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-17T10:19:42+03:00

Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в Минске Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Следователи выдвинули обвинения двум граждан России по делу о взрыве фейерверков в Минске во время праздника 2 июля. Напомним, что тогда погибла одна женщина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Закупалось салютные установки у российской компании ОАО «Пиро-Росс». Двух представителей этой компании задержали 4 июля оперативники из Белоруссии.

По версии следствия, в их действиях есть нарушение закона по статье «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия, - сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Сергей Аряев.

Однако в следственном комитете Белоруссии эту информацию пока никак не подтвердили, но уточнили, что на данный момент расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU