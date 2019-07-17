Водитель грузовика в Москве сбил полицейского и дорожного работника

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-17T12:04:52+03:00

Потерпевших доставили в больницу, а сбившего их мужчину в участок

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В Москве водитель небольшого грузовика Hyundai Porter сбил сотрудника полиции и дорожного рабочего. Инцидент произошел около 2:20 на 90-м километре МКАД. Инспектор ДПС убирал элементы ограждения с проезжей части. До этого на тот месте произошла авария. Водитель иномарки ехал в попутном направлении, когда совершил наезд.

- Сначала он наехал на дорожные знаки, выставленные на месте проведения ремонтных работ, с последующим наездом на полицейского и сотрудника ГБУ «Гормост». Старший лейтенант полиции и дорожный рабочий госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС.

Водителя иномарки задержали и доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. По факту аварии проводится проверка, после ее окончания будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU