Принимавший Олимпийские игры 1980 года конный «Битца» капитально отремонтируют
Конноспортивный комплекс «Битца», принимавший Олимпийские игры 1980 года, будет модернизирован, объявила Москомэкспертиза. Один из самых больших московских КСК будет не только восстановлен, но и полностью переоснащен в соответствии с современными стандартами.
«Целью масштабных ремонтных работ является не просто восстановление комплекса, а создание современного спортивного сооружения с новейшим оборудованием и всеми условиями для проведения международных соревнований на самом высоком уровне» — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В рамках ремонта будут проведены работы по восстановлению фасадов и окон зданий, комплекс получит новый вход, удобный для маломобильных людей. Сам манеж тоже будет обновлен, строители заменят трибунные кресла, внутреннюю отделку и освещение.
Самые масштабные работы будут касаться не столько строительных работ, сколько инженерных. Во всем КСК будет полностью заменена проводка, большая часть водопровода, отопления и вентиляции. Кроме того будут обновлены системы внутренней связи, охраны и пожарной безопасности.
После окончания работ прилегающую к «Битце» территорию засадят газонами, деревьями и кустами.
ИСТОЧНИК KP.RU