2019-07-17T11:24:11+03:00
Общество

Принимавший Олимпийские игры 1980 года конный «Битца» капитально отремонтируют

Проект был одобрен контрольными органами
Никита Ключенков
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Фото ГБУ "СШ "Битца" Москомспорта/FacebookФото ГБУ "СШ "Битца" Москомспорта/Facebook
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Конноспортивный комплекс «Битца», принимавший Олимпийские игры 1980 года, будет модернизирован, объявила Москомэкспертиза. Один из самых больших московских КСК будет не только восстановлен, но и полностью переоснащен в соответствии с современными стандартами.

«Целью масштабных ремонтных работ является не просто восстановление комплекса, а создание современного спортивного сооружения с новейшим оборудованием и всеми условиями для проведения международных соревнований на самом высоком уровне» — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках ремонта будут проведены работы по восстановлению фасадов и окон зданий, комплекс получит новый вход, удобный для маломобильных людей. Сам манеж тоже будет обновлен, строители заменят трибунные кресла, внутреннюю отделку и освещение.

Самые масштабные работы будут касаться не столько строительных работ, сколько инженерных. Во всем КСК будет полностью заменена проводка, большая часть водопровода, отопления и вентиляции. Кроме того будут обновлены системы внутренней связи, охраны и пожарной безопасности.

После окончания работ прилегающую к «Битце» территорию засадят газонами, деревьями и кустами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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