«Принадлежность Крыма — это вопрос воли крымчан, а не «западных демократий»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-17T11:31:38+03:00

Лиюй Сай: «Крымский вопрос» — это прежде всего вопрос воли народа, воли самих крымчан. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Отвечая на вопрос «КП» о взглядах Китая на «Крымский вопрос», научный сотрудник Синцзянской академии социальных наук Лиюй Сай (Liu Sai) отказался поддержать популярные на Украине и Западе утверждения, будто «с 2014 года полуостров нелегитимно аннексирован Москвой»:

— «Крымский вопрос» — это прежде всего вопрос воли народа, воли самих крымчан, и определять его принадлежность должны именно они, а не «западные демократии», — сообщил собеседник «КП».

— Хочу заметить, что Китай точно так же, как и Россия, сталкивается с информационной войной в зарубежных СМИ, которые регулярно искажают события, происходящие в обеих наших странах. И подобные фейковые новости — увы, наша общая проблема, — подчеркнул Лиюй Сай.

Синцзяньская академия социальных наук, где работает собеседник «КП», является одним из крупнейших научных учреждений на северо-западе Китая, насчитывает 12 профильных институтов и существует с 1981 года.

ИСТОЧНИК KP.RU