2019-07-17T12:06:14+03:00
Общество

Жителей Подмосковье предупредили о сильном ветре и грозе

МЧС отправляет SMS-сообщения с призывами быть осторожней
Елена АКИМОВА
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В Московском регионе обещают дождь и сильный вечерВ Московском регионе обещают дождь и сильный вечерФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковье в ближайшие часы ожидается ураганный ветер. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, а еще возможен дождь и гроза. В связи с этим жителям региона рассылают SMS-сообщения с призывом быть осмотрительнее и учитывать погодные условия.

В уведомлении, которое приходит от МЧС указано, что в ближайшие пару часов поднимется сильный вечер, порывы будут достигать 18 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня, 17 июля. По прогнозам Росгидромета ветер будет сопровождаться дождем и грозой.

- МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112, – говорится в сообщении.

Температура воздуха в этот день составит 25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%.

До 18 июля в регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Это второй из четырех возможных потенциально опасных условий, сообщает РИАМО.

По данным синоптиков, за последние сутки в столице выпало 15% месячной нормы осадков. Согласно наблюдениям метеостанции «ВДНХ», в период с 6:00 16 июля до 6:00 17 июля в городе выпало 14 мм осадков. Отмечается, что средний показатель осадков в июле равен 85 мм, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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