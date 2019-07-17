Москва вошла в пятерку культурных столиц мира

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-17T12:31:38+03:00

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Столица России занимает пятое место по доступу к культурно-досуговым объектам. Больше 60% местных жителей могут посещать эти учреждения. Исследование «Вызовы роста. Мегапроекты как инструмент сбалансированного развития мегаполиса» проводила международная компании BCG.

Согласно полученным данным, в среднем на 10 тысяч москвичей в столице 7,8 музеев, театров и кинотеатров, галерей и других культурных объектов. Аналитики также уточнили, что рост разнообразия видов досуга в Москве составляет 26%.

При этом ы лидерах не только центр города, но и районы «новой» Москвы. Среди них Внуковское, Сосенское, Десеновское и Щаповское поселения. Если сравнивать нынешний год с 2012, то жители 131 района получили больше возможностей провести время интересно и недалеко от дома.

Аналитики рекомендовали продолжать развивать периферию в плане инклюзивных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU