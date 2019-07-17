2019-07-17T12:28:57+03:00
Спорт

Маттейс де Лигт прибыл в расположение «Ювентуса»

Трансфер 19-летнего голландца в «Старую Синьору» полностью закрыт
Дарья КРЫЛОВА
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Маттейс де Лигт. Фото Твиттер ФК ЮвентусМаттейс де Лигт. Фото Твиттер ФК Ювентус
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Вчера вечером 19-летний капитан «Аякса» прибыл в Турин частным самолетом, чтобы пройти медосмотр и подписать 5-летний контракт с «Ювентусом».

Как и планировалось, детали перехода удалось согласовать с голландской стороной до начала предсезонного турне. Сумма отступных за де Лигта составляет 150 миллионов евро, а сам трансфер обошелся «бьянконерри» в 70 миллионов.

Де Лигт выбрал 4 номер, под которым в сезоне 2018-2019 в «Ювентусе» играл арендованный на год Мартин Касерес. Контракт с возрастным защитником не продлили, поэтому номер освободился.

Официальный Твиттер «Ювентуса» уже выложил видео с прибытием Маттейса в медицинский центр команды для прохождения медобследования, после которого игрок поставит свою подпись в контракте.

Де Лигт является воспитанником "Аякса", за основную команду он выступает с осени 2016 года, в его активе 117 матчей и 13 забитых голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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