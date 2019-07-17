Пассажиры задержанного в Греции самолета вызвали в аэропорт консула России

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-17T14:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Длительная задержка рейса из греческого города Салоники в Волгоград вынудила туристов потребовать российского консула в стране явиться в аэропорт. Только после приезда дипломата путешественников разместили в отеле. Всего на рейс было зарегистрировано 140 человек.

Самолет должен был вылететь во вторник 16 июня в 23:40. Пассажиров сопроводили в самолет, а потом заявили, что у лайнера имеются технические неполадки, и попросили выйти. Борт вскоре заменили, однако у заменявшего самолета выявили похожие проблемы.

В итоге вылет перенесли на 7:00 утра, но и тогда туристы не смогли вернуться домой. Это серьезно накалило обстановку. Ряд СМИ сообщали, что разгневанные ситуацией россияне устроили потасовку с сотрудниками авиакомпании. Как сообщает ТАСС, рейс Салоник – Волгоград состоится сегодня в 15:45.

ИСТОЧНИК KP.RU