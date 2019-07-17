2019-07-17T14:33:44+03:00
Общество

Пассажиры задержанного в Греции самолета вызвали в аэропорт консула России

Туристам дважды меняли самолет из-за технических неполадок
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Российские пассажиры, задержанного в Греции самолета, вызвали в аэропорт консулаРоссийские пассажиры, задержанного в Греции самолета, вызвали в аэропорт консулаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Длительная задержка рейса из греческого города Салоники в Волгоград вынудила туристов потребовать российского консула в стране явиться в аэропорт. Только после приезда дипломата путешественников разместили в отеле. Всего на рейс было зарегистрировано 140 человек.

Самолет должен был вылететь во вторник 16 июня в 23:40. Пассажиров сопроводили в самолет, а потом заявили, что у лайнера имеются технические неполадки, и попросили выйти. Борт вскоре заменили, однако у заменявшего самолета выявили похожие проблемы.

В итоге вылет перенесли на 7:00 утра, но и тогда туристы не смогли вернуться домой. Это серьезно накалило обстановку. Ряд СМИ сообщали, что разгневанные ситуацией россияне устроили потасовку с сотрудниками авиакомпании. Как сообщает ТАСС, рейс Салоник – Волгоград состоится сегодня в 15:45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижний Новгород вошел в список самых безопасных городов мира, вместе с Абу Даби
Большинство россиян хорошо относятся к Украине
На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата
В России существенно увеличилась естественная убыль населения
Поставки Индии российских С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Макет Москвы на ВДНХ увеличат на тысячу зданий
Завод «Амкодор» в Карелии выпустил первый образец форвардера
Илон Маск показал считывающий мысли чип
Уникальная российская подлодка получит крылатые ракеты «Калибр»
Google заблокировал YouTube-канал «Ридуса»
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии
Российские эксперты назвали главный фактор развития рака
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Премьер-министр Малайзии разочарован ходом расследования дела о крушении MH17
Билла Гейтса подвинули в рейтинге самых богатых людей мира
В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходов
Суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам
В 2020 году скорректируют стратегию национальной безопасности России
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!