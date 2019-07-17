2019-07-17T17:25:48+03:00
Политика

Япония спустила на воду новый миноносец с системой ПРО Aegis

Эсминец "Хагуро" поступит в распоряжении морских сил страны в марте 2021 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Система противоракетной обороны "Иджис"Система противоракетной обороны "Иджис"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Япония построила новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения ПРО Aegis ("Иджис"). Спуск корабля "Хагуро" на воду состоялся в среду, 17 июля, на судоверфи в Иокогаме.

Эсминец водоизмещением 8200 тонн и длиной 170 метров был построен корпорацией Japan Marine United. Стоимость проекта составила около 1,6 миллиарда долларов. Установленная на корабле американская система ПРО позволяет на расстоянии фиксировать позиции чужих ракет и самолетов и передавать данные Соединенным Штатам и другим союзникам.

В распоряжении морских сил самообороны Японии миноносец поступит лишь в марте 2021 года. Всего будет создано восемь таких кораблей, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что в скором времени Токио может приобрести еще два корабельных комплекса Aegis и сопутствующее оборудование на сумму 2 миллиарда 150 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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