МИД: Переговоры РФ и Японии касаются исключительного мирного договора

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-17T18:32:32+03:00

При этом обсуждать возможность передачи двух островов Курильской гряды в Москве не отказывались

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Переговоры России и Японии касаются исключительно Мирного договора. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел РФ.

При этом в ведомстве не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о том, что Москва якобы отказалась обсуждать возможность передачи двух островов Курильской гряды под юрисдикцию Японии, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее такая информация была опубликована крупнейшим агентством Страны восходящего солнца Kyodo. Журналисты со ссылкой на свои источники сообщили, что беспокойство России связано с существованием японско-американского военного альянса и возможным возникновением протестов населения Курил против передачи островов.

Согласно данным социологических опросов, абсолютное большинство жителей данного региона не поддерживает смену владельцев территорий, столь важных для России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU