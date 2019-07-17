2019-07-17T19:56:41+03:00
Общество

Умер Юрий Прохоров, один из режиссеров фильма "Здравствуйте, я ваша тетя"

Во вторник, 16 июля, на 80-м году жизни умер Юрий Прохоров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кадр из фильма "Квартет Гварнери"Кадр из фильма "Квартет Гварнери"
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Во вторник, 16 июля, умер Юрий Прохоров - актер и режиссер, принявший участие в создании фильма "Здравствуйте, я ваша тетя". На момент смерти ему было 79 лет. Трагическую новость сообщили в Союзе кинематографистов России.

"16 июля на 80-м году жизни не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Прохорова Юрия Николаевича", - сообщается на сайте СКР.

Отпевание состоится в пятницу, 19 июля, в 11:00 в Храме Петра и Павла в Лефортово. Информации о похоронах пока нет.

Юрий Прохоров окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. Сначала играл в театре, а в 1971 году окунулся в кинематограф. За время работы он выступил в качестве второго режиссера таких картин, как "Адам женится на Еве", "Расстанемся — пока хорошие", "Несут меня кони", "Что сказал покойник", "Женщин обижать не рекомендуется" и др.

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее в Санкт-Петербурге скончался коллега Юрия Николаевича, талантливый актер Олег Дмитриев. Ему было 49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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