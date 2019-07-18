Международные резервы России продолжают рост семь недель подряд

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-18T17:16:36+03:00

В Центральном банке России сообщили, что международные резервы России выросли до 519.7 миллиардов долларов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За прошедшую неделю их объем вырос на 1,4 миллиарда долларов

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В Центральном банке России сообщили, что международные резервы России за неделю, с 5 по 12 июля, выросли до 519.7 миллиардов долларов. Рост продолжается уже седьмую неделю подряд.

"Международные резервы по состоянию на 12 июля составили 519,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,3%» - говорится на сайте Центробанка.

Как уточняет главный финансовый регулятор РФ, рост произошел, в первую очередь, в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила - то есть с помощью сверхдоходов от продажи нефти (дороже 40 долларов за баррель).Также на финансового росте резерва положительно сказалась монетизация золота.

Международные резервы России - это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

ИСТОЧНИК KP.RU