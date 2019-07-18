Матвиенко: Россия и Белоруссия могут принять соглашение о едином визовом пространстве до конца года

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-18T17:39:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия и Белоруссия до конца года подпишут и ратифицируют соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран. Об этом в четверг сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Документ подготовлен, практически согласован. Думаю, что до конца года мы его подпишем и ратифицируем", - приводит ТАСС ее слова.

Матвиенко считает, что последние консультации по деталям данного соглашения могут занять около трех месяцев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вопрос о взаимном признании виз был поднят после того, как Белоруссия разрешила иностранным гражданам свободно приезжать на 5 дней через национальный аэропорт Минска. Российская сторона решила предотвратить въезд иностранцев в свою страну транзитом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее уже заявлял, что проект соглашения о взаимном признании виз между двумя странами могут подписать до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU