Путин поручил решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-18T18:57:35+03:00

Кабмину на выполнение поставленной задачи отведен срок до 1 февраля 2020 года

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами, говорится в списке поручений главы государства.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Министерству транспорта разработать и распространить на регионы требования по местам размещения передвижных камер фотовидеофиксации. Отмечалось, что итоговый вариант методики будет утвержден на проектном комитете национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" не позднее ноября текущего года.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Акимов выступил с инициативой увеличить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч. По словам вице-премьера, в первую очередь это коснется новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU