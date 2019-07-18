В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене. Об этом в четверг сообщили в посольстве России в Федеративной Республике Германии. Отмечается, что полиция по данному факту возбудила уголовное дело.
"13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.
Там добавили, что выяснением обстоятельств случившегося занимается генеральное консульство России Мюнхене. Оно находится "в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ".
По данным полиции Мюнхена, 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь покинули квартиру по улице Оттобруннерштрассе. Они отправились в торговый центр, который расположен в районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили.
Ранее сайт kp.ru писал, что на связь не выходят двое россиян, отправившихся в путешествие по Тихому океану.
ИСТОЧНИК KP.RU