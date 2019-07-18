2019-07-18T21:30:19+03:00
Общество

В Мюнхене пропали две россиянки

Полиция возбудила уголовное дело
Марина ВЕНЦОВА
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В Мюнхене пропали две россиянкиВ Мюнхене пропали две россиянкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Две россиянки пропали в Мюнхене. Об этом в четверг сообщили в посольстве России в Федеративной Республике Германии. Отмечается, что полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

"13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Там добавили, что выяснением обстоятельств случившегося занимается генеральное консульство России Мюнхене. Оно находится "в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ".

По данным полиции Мюнхена, 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь покинули квартиру по улице Оттобруннерштрассе. Они отправились в торговый центр, который расположен в районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили.

Ранее сайт kp.ru писал, что на связь не выходят двое россиян, отправившихся в путешествие по Тихому океану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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