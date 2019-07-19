Следующая встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 1-2 августа

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-19T12:39:12+03:00

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Следующая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате пройдет 1-2 августа в городе Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

В ведомстве уточнили, что участие в переговорах примут делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители сирийского правительства и оппозиции. Наблюдателями станут гости из Ливана, Ирака, Иордании и ООН.

Двусторонние и многосторонние консультации запланированы на 1 августа. Во второй день переговоров состоится пленарное заседание.

"Основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета", - сообщается на сайте МИД.

Сайт kp.ru писал, что ситуация в Идлибе обострилась несколько месяцев назад. Боевики начали активно атаковать позиции правительственных войск и российскую авиабазу Хмеймим.

ИСТОЧНИК KP.RU