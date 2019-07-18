Минобороны назвало "фейком" сообщения о сухопутных войсках РФ в Идлибе

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-18T13:22:21+03:00

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Министерство обороны России опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что в боях против террористов в сирийской провинции Идлиб участвуют "сухопутные войска" и "специальные подразделения" нашей страны.

"Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских "сухопутных войск" <...> – очередной фейк. Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", - заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в настоящий момент по периметру зоны деэскалации Идлиб расположены лишь наблюдательные посты военной полиции. Согласно договоренностям между Россией и Турцией от 2017 года, военнослужащие обеих стран вместе осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ситуация в сирийской провинции обострилась в начале мая. С тех пор боевики практически ежедневно атакуют позиции правительственных войск и российскую авиабазу Хмеймим. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Кафр-Набуда.

ИСТОЧНИК KP.RU