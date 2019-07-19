2019-07-19T15:01:20+03:00
Общество

На портале "Узнай Москву" появился посвященный Маяковскому маршрут

Общая его протяженность составляет 10 километров
Александр ДЖУМАЕВ
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К 126-летию Владимира Маяковского появился пешеходный маршрут по местам, связанным с его жизнью и творчествомК 126-летию Владимира Маяковского появился пешеходный маршрут по местам, связанным с его жизнью и творчествомФото: ТАСС
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В честь 126-летия со дня рождения Владимира Маяковского на портале "Узнай Москву" появился пешеходный экскурсионный маршрут по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Сообщение об этом было опубликовано на портале мэра и правительства Москвы

"Продолжительность новой тематической экскурсии по городу - примерно два часа. Она охватывает семь локаций, связанных с творчеством и разными периодами жизни любимого поэта. Общая протяженность маршрута - 10 км", - рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Экскурсия начинается возле дома 15/13 в переулке Маяковского, где поэт жил с 1926 года с Лилей и Осипом Брик. Маршрут проходит через бывшую Мясницкую полицейскую часть в Хитровском переулке, музей Маяковского в Лубянском проезде, Петровский пассаж на Петровке, Дом Романова на Тверском бульваре и здание Моссельпрома в Калашном переулке. Финальной точкой маршрута станет памятник поэту на Триумфальной площади.

Аналогичный маршрут был разработан порталом maps.me. Экскурсии пересекаются в некоторых точках, таких как здание в переулке Маяковского и музей поэта. Этот путеводитель доступен в каталоге путеводителей приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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