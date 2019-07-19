СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-19T16:46:01+03:00

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Сегодня утром, 18 июля, всего на двадцать минут было прервано движение на участке Большой кольцевой линии от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская». Оказалось, что один из поездов во время движения потерял часть своих вагонов. Пассажиры были в недоумении. Но все обошлось.

"При саморасцепе вагоны практически сразу остановятся, тут боятся особо нечего. На данном видео, скорее всего, хвостовую часть состава возвращают на станцию, управляя из хвостовой кабины. А этот машинист держится за стоп-кран, что бы в случае чего остановиться", - объяснил один из посвященных комментаторов под появившимся в сети видео.

Из-за ЧП в том направлении перестали ходить поезда. В другую сторону составы следовали с увеличенными интервалами. Вернуться в график в метро смогли лишь через час после случившегося. Об этом сообщается в социальных сетях "подземки".

Поезд московского метро потерял хвост во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU