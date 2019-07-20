Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду

СЕГОДНЯ 05:27 2019-07-20T05:34:01+03:00

Экс-губернатор Одесской области решил не отнимать у партии Зеленского проценты, необходимые для независимого формирования правительства

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Партия "Движение новых сил" не будет принимать участие в борьбе за места в Верховной раде Украины. Об этом заявил лидер партии Михаил Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области на своей странице в Facebook пояснил свое решение тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам".

"Я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - сказал Саакашвили.

При этом он все же призвал своих сторонников поддержать мажоритарщиков от "Движения новых сил", а за партию Зеленского "Слуга народа" голосовать по спискам.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в воскресенье, 21 июля. Сегодня в стране наступил "день тишины" перед голосованием.

Как писал сайт kp.ru, согласно данным опроса, шансы преодолеть 5%-ный барьер и попасть в новый состав Верховной рады в настоящий момент имеют шесть партий:

- "Слуга народа" - 48,5%%

- "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 14,1%;

- "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 9,2%;

- "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 6,2%.

Ожидается, что остальные партии не смогут набрать более пяти процентов голосов и пройти в Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU