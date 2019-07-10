2019-07-10T13:07:32+03:00
Политика

Опрос: в ходе досрочных выборов на Украине в Раду могут пройти шесть партий

Политическая сила «Голос» Святослава Вакарчука может не пройти в украинский парламент
Марина ВЕНЦОВА
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В Раду могу пройти шесть партий. Фото: Янсонс ОскарВ Раду могу пройти шесть партий. Фото: Янсонс Оскар
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Наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер и попасть в новый состав Верховной рады в ходе внеочередных выборов на Украине в настоящий момент имеют шесть партий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели наиболее близкие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которых сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют шесть партий", - говорится в сообщении. В частности, список лидеров выгляди следующим образом:

- «Слуга народа» - 48,5%%

- "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 14,1%;

- "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 9,2%;

- "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 6,2%.

Согласно данным опроса, пока условно не проходят в Раду партия "Голос" певца Святослава Вакарчуканее уровень поддержки 4,4%, а также партия "Сила и честь" (4,1%) бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко. Однако в КМИС считают, что эти партии все же сохраняют шансы на представительство в новом составе парламента Украины.

Напомним, внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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