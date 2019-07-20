В США изменят тест на получение гражданства

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-20T12:36:33+03:00

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В США служба гражданства и иммиграции намерена изменить тест на натурализацию, то есть экзамен на получение американского гражданства. Они планируют внести изменения, чтобы гарантировать точную оценку знаний экзаменуемого по его правам и обязанностям как будущего гражданина страны.

- Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев, - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что цель – создать содержательный, единообразный и эффективный тест. Он должен позволить помочь оценить знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями.

В 2018 году была создана рабочая группа, которая рассмотрит возможные изменения в разговорную часть теста. Внедрить его планируют в конце 2020 или начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU