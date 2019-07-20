2019-07-20T12:36:33+03:00
Общество

В США изменят тест на получение гражданства

Миграционная служба Америки планирует доработать разговорную часть «экзамена»
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В США изменят тест на получение гражданстваВ США изменят тест на получение гражданстваФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В США служба гражданства и иммиграции намерена изменить тест на натурализацию, то есть экзамен на получение американского гражданства. Они планируют внести изменения, чтобы гарантировать точную оценку знаний экзаменуемого по его правам и обязанностям как будущего гражданина страны.

- Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев, - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что цель – создать содержательный, единообразный и эффективный тест. Он должен позволить помочь оценить знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями.

В 2018 году была создана рабочая группа, которая рассмотрит возможные изменения в разговорную часть теста. Внедрить его планируют в конце 2020 или начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США готовит операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке
В Италию вернулась картина, украденная немецким военным во время Второй мировой войны
В Японии объявили максимальный уровне угрозы из-за дождей
В Германии признали неэффективность антироссийских санкций
Иран назвал причину задержания британского судна
Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Субриэлем Матиасом
Хакеры взломали Twitter, сайт и почту Скотленд-Ярда
В России назвали самые невостребованные профессии
+46 по Цельсию: Жара во Франции побила все исторические рекорды страны
На Украине не оценили поведение Зеленского, толкнувшего министра обороны
Разведчики минобороны США считают, что Россия и Китай "представляют собой угрозу" для страны
Сильный ветер и дожди: В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные доходы
Великобритания грозит Ирану последствиями за арест танкера
Украинский министр инфраструктуры назвал указ Зеленского "цирком"
10 человек погибли при взрыве на заводе в Китае
Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду