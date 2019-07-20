2019-07-20T20:05:20+03:00
Политика

Пушков прокомментировал претензии украинского министра к Зеленскому

Ранее Владимир Омелян назвал "цирком" указ президента о повышении качества дорог
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес ЗеленскогоПушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес ЗеленскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недавнее высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна относительно указа президента страны Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что глава государства поручил повысить качество автомобильных дорог. Согласно документу, за три года нужно отремонтировать 24 тысячи километров автомагистралей государственного значения. При этом затраты не должны превышать 150 миллиардов гривен.

Омелян назвал прописанные суммы и сроки нереальными, а бюджет заниженным. По его мнению, указ больше напоминает "цирк".

"Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях? И к каким из них относиться серьёзно, а к каким - нет? Хотелось бы получить на этот счёт разъяснениям от официальных лиц в Киеве", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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