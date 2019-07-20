Самолет упал на строительный магазин в Германии

СЕГОДНЯ 21:12 2019-07-20T21:12:09+03:00

Жертвами авиакатастрофы стали три человека - пилот и его пассажиры

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На юго-западе Германии разбился небольшой самолет. Судно врезалось в фасад строительного магазина торговой сети Bauhaus. Жертвами крушения стали три человека.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля, около 13:00 (14:00 мск) в городе Брухзаль. По словам очевидцев, пилот пытался посадить самолет на расположенном рядом аэродроме, но первая попытка провалилась, а вторая - стала фатальной. Примечательно, что перед этим летчик даже не пытался связаться с "землей".

"Обычно пилоты заранее "звонят" и спрашивают: свободна ли полоса, могу ли я приземлиться, каково направление? То, что произошло, ненормально", - прокомментировал происшествие один из сотрудников аэродрома, пилот Ульрих Штоккенбергер.

Мужчина рассказал, что его коллеги пытались связаться с бортом, когда он появился в поле видимости, однако сделать это не удалось, поскольку летчик не установил частоту.

Личности погибших все еще выясняются. Предполагается, что все они жители Баден-Вюртемберга, передает Bild.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее еще один небольшой самолет разбился в Австрии. Воздушное судно врезалось в скалу. Погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU