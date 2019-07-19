На западе Австрии разбился самолет: погибли три человека

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-19T11:59:43+03:00

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Небольшой самолет разбился в четверг, 18 июля, в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Жертвами авиакатастрофы стали не менее трех человек. Такие данные представили в местной полиции.

Крушение произошло в районе горного хребта Веттерштайн на высоте около 2300 тысяч метров. Самолет врезался в скалу, после чего упал и загорелся. Все это произошло в труднодоступном месте, поэтому прежде, чем экстренным службам удалось добраться до обломков, они почти полностью выгорели.

В операции участвовали спасатели и пожарные, а также четыре вертолета. В настоящий момент ведется работа по установлению модели самолета, маршрута его следования и личностей погибших. Предполагается, что имена жертв станут известны лишь спустя несколько дней, передает Австрийское агентство печати.

Сайт kp.ru писал, что около трех недель назад еще одно крушение небольшого самолета произошло в американском штате Техас. Судно врезалось в расположенный на территории аэропорта ангар и загорелось. Погибли десять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU