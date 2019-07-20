Не менее шести человек умерли из-за жары в США

СЕГОДНЯ 21:51 2019-07-20T21:52:16+03:00

Жара может сказаться на самочувствии около 200 млн американцев Фото: REUTERS

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В отдельных регионах Соединенных Штатов установилась аномально жаркая погода. К настоящему моменту она унесла жизни по меньшей мере шести человек. Четверо скончались в штате Мэриленд, двое других - в Аризоне и Арканзасе.

Опасные погодные условия могут сказаться на самочувствии около 200 миллионов жителей Среднего Запада и восточного побережья США. Температура в этих регионах достигает +32 градусов.

Жара уже стала причиной отмены нескольких крупных спортивных и развлекательных мероприятий в Нью-Йорке. Заключенным в тюрьмах выдали более легкую одежду, в камерах установили вентиляторы и открыли доступ к душевым с прохладной водой. А полиция Брейнтри штата Массачусетс попросила местных жителей временно воздержаться от совершения преступлений.

"Ребята. Из-за сильной жары мы просим всех, кто думает о совершении преступлений, продержаться до понедельника", - цитирует CBS представителя департамента.

К слову, в Россию аномальная жара придет в течение ближайших пяти лет. Сайт kp.ru писал, что такие прогнозы дают климатологи.

ИСТОЧНИК KP.RU