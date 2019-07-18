Аномальная жара придет в Россию в ближайшие 5 лет

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-18T08:53:12+03:00

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В ближайшие 5 лет в отдельные регионы России придет аномальная жара. Причиной станет экстремальный скачок климатических изменений, вызванный приходом блокирующего антициклона, который уже фиксировался в 2010 году.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский заявил, что предпосылки для установления длительной жаркой погоды уже виднеются, и даже сейчас их можно наблюдать по всему миру.

"В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода", - пояснил специалист.

При этом он отверг возможность того, что аномалия приведет к катастрофе. Главной причиной наступления глобального потепления является, прежде всего, бездействие общества.

"Мир не очень много предпринимает действий, чтобы его остановить", - цитирует сайт телеканала "Звезда" Чернокульского.

Сайт kp.ru писал, что в конце мая-начале июня в Москве фиксировалась аномальная жара. Столбики термометров поднимались выше 33 градусов. В июле же погода была довольно холодной и дождливой. Ожидается, что теплое лето вернется в столицу в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU