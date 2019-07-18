Аномальная жара придет в Россию в ближайшие 5 лет
В ближайшие 5 лет в отдельные регионы России придет аномальная жара. Причиной станет экстремальный скачок климатических изменений, вызванный приходом блокирующего антициклона, который уже фиксировался в 2010 году.
Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский заявил, что предпосылки для установления длительной жаркой погоды уже виднеются, и даже сейчас их можно наблюдать по всему миру.
"В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода", - пояснил специалист.
При этом он отверг возможность того, что аномалия приведет к катастрофе. Главной причиной наступления глобального потепления является, прежде всего, бездействие общества.
"Мир не очень много предпринимает действий, чтобы его остановить", - цитирует сайт телеканала "Звезда" Чернокульского.
Сайт kp.ru писал, что в конце мая-начале июня в Москве фиксировалась аномальная жара. Столбики термометров поднимались выше 33 градусов. В июле же погода была довольно холодной и дождливой. Ожидается, что теплое лето вернется в столицу в начале следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»