Рогозин: системы корабля "Союз МС-13" работают в штатном режиме

СЕГОДНЯ 22:05 2019-07-20T22:06:26+03:00

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Все системы стартовавшего с Байконура пилотируемого корабля "Союз МС-13" работают в штатном режиме. Солнечные батареи раскрылись, аппарат вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию. Об этом сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Он выразил уверенность в том, что экипаж корабля имеет все необходимые навыки для решения возможных проблем, а российская космическая техника абсолютно надежна.

"За последний год сделано очень многое, чтобы поднять качество сборки, работы, комиссионный контроль каждой сложной операции, мы не упускаем ни одной мелочи. Поэтому надеемся, что наши технологии будут всегда надёжны", - цитирует "Интерфакс" главу Роскосмоса.

Сайт kp.ru писал, что "Союз МС-13" пристыкуется к МКС 21 июля в 01:50. На его борту находятся российский космонавт, а также астронавты NASA и Европейского космического агентства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697280" frameborder="0"></iframe> "Союз МС-12" успешно стартовал с Байконура к МКС.Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук присоединятся к команде МКС

ИСТОЧНИК KP.RU