С Байконура стартовал корабль "Союз МС-13" с международным экипажем
С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13".
Она должна доставить к Международной космической станции новых членов экипажа. Речь идет о космонавте Роскосмоса Александре Скворцове, а также астронавтах Эндрю Моргане (NASA) и Луке Пармитано (Европейское космическое агентство).
Ракета покинула 1-й стартовую площадку космодрома в субботу, 20 июня, в 19:28 мск. Параметры орбиты корабля соответствуют расчетным. Ожидается, что "Союз МС-13" сделает четыре витка вокруг Земли, после чего 21 июля в 01:50 мск пристыкуется к МКС, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что неделей ранее с Байконура успешно стартовала ракета "Протон-М", на борту которой находилась обсерватория "Спектр-РГ".
«Союз МС-13» стартовал к МКС с Байконура.
ИСТОЧНИК KP.RU