2019-07-20T20:36:26+03:00
Наука

С Байконура стартовал корабль "Союз МС-13" с международным экипажем

Стыковка с МКС запланирована на ночь 21 июля [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с БайконураФото: REUTERS
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С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13".

Она должна доставить к Международной космической станции новых членов экипажа. Речь идет о космонавте Роскосмоса Александре Скворцове, а также астронавтах Эндрю Моргане (NASA) и Луке Пармитано (Европейское космическое агентство).

Ракета покинула 1-й стартовую площадку космодрома в субботу, 20 июня, в 19:28 мск. Параметры орбиты корабля соответствуют расчетным. Ожидается, что "Союз МС-13" сделает четыре витка вокруг Земли, после чего 21 июля в 01:50 мск пристыкуется к МКС, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее с Байконура успешно стартовала ракета "Протон-М", на борту которой находилась обсерватория "Спектр-РГ".

«Союз МС-13» стартовал к МКС с Байконура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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