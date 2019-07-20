В ЛНР назвали провокацией обстрел Первомайска накануне перемирия

СЕГОДНЯ 22:56 2019-07-20T22:56:32+03:00

Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия Фото: REUTERS

В результате атаки украинских силовиков погибла мирная жительница, еще семь человек пострадали

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Луганская народная республика по-прежнему привержена достижению перемирия, несмотря на обстрел Первомайска украинскими силовиками. Такое заявление сделали в представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сайт kp.ru писал, что Вооруженные силы Украины отрыли огонь по прифронтовому городу вечером в субботу, 20 июля, всего за несколько часов до введения нового бессрочного режима перемирия.

Силовики обстреляли жилые дома из минометов. В результате погибла одна мирная жительница, еще семь человек пострадали. В их числе трехлетняя девочка, за жизнь которой сейчас борются врачи.

Сам город был полностью обесточен. Также зафиксировано повреждение газопровода низкого давления.

"Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня. Еще раз заявляем: Луганская Народная Республика всегда была привержена достижению перемирия. Спровоцировать нас не удастся", - передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU