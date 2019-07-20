2019-07-20T22:56:32+03:00
Политика

В ЛНР назвали провокацией обстрел Первомайска накануне перемирия

В результате атаки украинских силовиков погибла мирная жительница, еще семь человек пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирияКиев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Луганская народная республика по-прежнему привержена достижению перемирия, несмотря на обстрел Первомайска украинскими силовиками. Такое заявление сделали в представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сайт kp.ru писал, что Вооруженные силы Украины отрыли огонь по прифронтовому городу вечером в субботу, 20 июля, всего за несколько часов до введения нового бессрочного режима перемирия.

Силовики обстреляли жилые дома из минометов. В результате погибла одна мирная жительница, еще семь человек пострадали. В их числе трехлетняя девочка, за жизнь которой сейчас борются врачи.

Сам город был полностью обесточен. Также зафиксировано повреждение газопровода низкого давления.

"Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня. Еще раз заявляем: Луганская Народная Республика всегда была привержена достижению перемирия. Спровоцировать нас не удастся", - передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики за сутки обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме
Помпео: США "разочарованы" тем, что Анкара купила С-400
Белоруссия опровергла сообщения о войсках РФ в чернобыльный зоне
Рогозин: системы корабля "Союз МС-13" работают в штатном режиме
Не менее шести человек умерли из-за жары в США
Раздевающее людей приложение выставили на продажу
Посольство Украины в Индии испортило все бюллетени накануне выборов
Самолет упал на строительный магазин в Германии
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума
Блогер Эрик Давидыч присел 1200 раз в прямом эфире
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-13" с международным экипажем
У берегов Стамбула вспыхнула яхта
Пушков прокомментировал претензии украинского министра к Зеленскому
В России резко подорожает красная икра и рыба
Посол Украины в Германии: доверие Киева к Берлину подорвано