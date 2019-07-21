При стрельбе на севере Москвы ранения получили два человека

СЕГОДНЯ 05:58 2019-07-21T05:58:55+03:00

Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве Фото: Рамиль ГАЛИ

Нападавший скрылся с места происшествия и находится в розыске

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На севере Москвы неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел в Четвертом Вятском переулке. Неизвестный выстрелил в группу людей. В результате два человека получили незначительные травмы. Пострадавших осмотрели медики и оказали им необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, передает ТАСС.

Стрелявший с места происшествия скрылся. Полиция ведет его розыск и выясняет мотивы нападения.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о ЧП, которое произошло 25 апреля на юго-западе Москве и закончилось более трагично. Мужчина открыл стрельбу прямо на улице, в сквере возле станции метро Новые Черёмушки. Нападавший застрелил одного человека, после чего покончил с собой. Полиция завела уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU