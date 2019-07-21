Рябков в Каракасе встретился с Мадуро

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-21T06:25:45+03:00

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В Каракасе состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам российского дипломата, переговоры были "очень позитивными".

Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала законного президента Боливарианской Республики, и в отношениях между странами "нет никакого негативного влияния из-за текущей ситуации".

"Мы никогда не колебались в нашей полной поддержке законного правительства Боливарианской республики Венесуэла - президента Николаса Мадуро и его команды. У самопровозглашенного президента [Гуайдо] нет никаких оснований претендовать на то, что он представляет волю народа Венесуэлы", - заявил Рябков на встрече с журналистами.

Замглавы МИД РФ прибыл в Каракас для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, передает ТАСС.

Президент Венесуэлы также назвал позитивной встречу с российским дипломатом.

"Мы говорили о важности продвижения сотрудничества и обмена во всех областях с тем, чтобы способствовать развитию наших народов", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU