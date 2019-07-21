В субботу на московские фестивали пришли более 270 тысяч человек
В столице в субботу, 20 июля прошли московские фестивали. Посетители главной выставки страны сыграли в шахматы, увидели выступление духового оркестра и приняли участие в занятии по графическому дизайну. В это время в Парке горького можно было попробовать и оценить блюда национальной японской кухни, а также красоты ландшафтного дизайна. А праздник устроили в честь Международного дня шахмат. На ВДНХ его отметили 60 тысяч человек. Праздничные мероприятия прошли на нескольких площадках главной выставки страны.
Среди гостей мероприятия были москвичи и гости столицы. Все желающие смогли бесплатно поиграть в шахматы и послушать лектории в специальных павильонах. Особенным подарком стал мастер-класс от чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк.
На центральной аллее прошел костюмированный концерт от выступление духового оркестра Brass Band. Артисты исполнили композиции по мотивам мировых хитов и современных поп-новинок. Были и мастер-классы по графическому дизайну, в кафе приготовили тематические угощения.
ИСТОЧНИК KP.RU