2019-07-21T11:17:29+03:00
Общество

В субботу на московские фестивали пришли более 270 тысяч человек

Мероприятия проходили в Парке Горького
Мария ИГНАТЬЕВА
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В столице в субботу, 20 июля прошли московские фестивали. Посетители главной выставки страны сыграли в шахматы, увидели выступление духового оркестра и приняли участие в занятии по графическому дизайну. В это время в Парке горького можно было попробовать и оценить блюда национальной японской кухни, а также красоты ландшафтного дизайна. А праздник устроили в честь Международного дня шахмат. На ВДНХ его отметили 60 тысяч человек. Праздничные мероприятия прошли на нескольких площадках главной выставки страны.

Среди гостей мероприятия были москвичи и гости столицы. Все желающие смогли бесплатно поиграть в шахматы и послушать лектории в специальных павильонах. Особенным подарком стал мастер-класс от чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк.

На центральной аллее прошел костюмированный концерт от выступление духового оркестра Brass Band. Артисты исполнили композиции по мотивам мировых хитов и современных поп-новинок. Были и мастер-классы по графическому дизайну, в кафе приготовили тематические угощения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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