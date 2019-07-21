2019-07-21T14:59:33+03:00
Звезды

Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с юбилеем

Артистке исполнилось 80 лет
Григорий ЛЕОРДА
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Нина Дробышева в фильме "Два капитана"Нина Дробышева в фильме "Два капитана"Фото: принтскрин видео.
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем актрису театра и кино Нину Дробышеву. Текст телеграммы народной артистке России опубликован на сайте кабмина.

"На сцене и на экране Вы создаёте притягательные, сильные образы, всегда точно воплощаете режиссёрский замысел, умеете наполнить любую роль глубоким содержанием. Вашу игру отличает сочетание искренности и безупречного актёрского мастерства. Именно поэтому фильмы и спектакли с Вашим участием надолго запоминаются зрителям", - поздравил Дмитрий Медведев.

К поздравлениям также присоединился мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил богатый вклад артистки в развитие культуры страны.

"Вами сыграны десятки ролей в спектаклях, которые полюбились нескольким поколениям зрителей и стали классикой отечественной сцены", - отметил московский мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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