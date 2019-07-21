Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с юбилеем
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем актрису театра и кино Нину Дробышеву. Текст телеграммы народной артистке России опубликован на сайте кабмина.
"На сцене и на экране Вы создаёте притягательные, сильные образы, всегда точно воплощаете режиссёрский замысел, умеете наполнить любую роль глубоким содержанием. Вашу игру отличает сочетание искренности и безупречного актёрского мастерства. Именно поэтому фильмы и спектакли с Вашим участием надолго запоминаются зрителям", - поздравил Дмитрий Медведев.
К поздравлениям также присоединился мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил богатый вклад артистки в развитие культуры страны.
"Вами сыграны десятки ролей в спектаклях, которые полюбились нескольким поколениям зрителей и стали классикой отечественной сцены", - отметил московский мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU