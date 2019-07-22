Партии Зеленского и Порошенко лидируют на выборах в Верховную Раду Украины 2019 на заграничных участках

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-22T08:29:29+03:00

Партия Зеленского и Порошенко лидируют на выборах в Верховную Раду Украины 2019 Фото: REUTERS

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Выборы в Верховную Раду Украины прошли 21 июля. Итоговая явка составила чуть меньше 50%. Уже готовы предварительные итоги, подсчитаны 95,09% голосов с участков за границей. В лидерах партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность».

По данным ЦИК, «Слуга народа» набирает 29% голосов зарубежных избирателей, а за кандидатов «Европейской солидарности» - проголосовали 28,8%. Третье место заняла партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука - 19,03%.

Всего, вместе с голосами из самой Украины, подсчитаны 35,51% бюллетеней. Лидирует также «Слуга народа» 42,19% голосов. Затем идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» - 12,75%, следом «Европейская солидарность» - 8,71%, «Батькивщина» - 8,15%. Замыкает пятерку «Голос» - 6,39% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU