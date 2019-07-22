В Британии чайка похитила собаку чихуахуа

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-22T09:01:00+03:00

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В Британском городе Пейнтон, расположенном на юго-западе страны, произошел необычный случай. Чайка похитила щенка чихуахуа. Птица спикировала в сад дома, где живет хозяйка питомца, схватила пса клювом, а потом улетела, скрывшись за горизонтом.

Сама девушка не видела, как все произошло. О случившемся ей рассказал ее молодой человек.

- Мой партнер был в саду в то время, развешивал белье, как вдруг он увидел, что она пикирует вниз. Она унесла Гизмо довольно далеко, поскольку мы не могли его больше разглядеть. Я не знаю, сбросила ли она его, и где он сейчас, - сказала Бекка Хил, хозяйка щенка.

У 24-летней девушки есть еще две собаки той же породы. Она надеется найти своего питомца. Она сделала посты в социальных сетях и обратилась к местным журналистам. Убитая горем хозяйка собаки, надеется, что кто-то мог видеть ее пса, пишет издание Devon Live.

ИСТОЧНИК KP.RU