Партия Зеленского уверенно опережает конкурентов на выборах в Верховную Раду Украины
На Украине продолжается подсчет голосов, собранных на выборах в Верховную Раду Украины 2019 года. На данный момент ЦИК подсчитал 54,68% процентов бюллетеней. В лидерах по-прежнему остается партия президента страны Владимира Зеленского.
По данным Центральной избирательной комиссии, «Слуга народа» набрала 42.47%. На втором месте «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука - 12.92% голосов, «Европейская солидарность» Петра Порошенко - 8.60%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 8.02% и «Голос» Святослава Вакарчука - 6.36%. Таким образом партия Зеленского опережает своего ближайшего конкурента почти в три раза. Однако все они преодолели пятипроцентный барьер.
На данный момент ситуация выглядит следующим образом: «Слуга народа» получит 122 кресла в девятом созыве Верховной Рады и 125 мест по мажоритарным округам.
ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.
ИСТОЧНИК KP.RU