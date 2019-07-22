2019-07-22T12:20:27+03:00
Политика

Партия Зеленского уверенно опережает конкурентов на выборах в Верховную Раду Украины

«Слуга народа» набрала больше 40% голосов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Партия Зеленского бескомпромиссно опережает конкурентов на выборах в Верховную Раду УкраиныПартия Зеленского бескомпромиссно опережает конкурентов на выборах в Верховную Раду УкраиныФото: REUTERS
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На Украине продолжается подсчет голосов, собранных на выборах в Верховную Раду Украины 2019 года. На данный момент ЦИК подсчитал 54,68% процентов бюллетеней. В лидерах по-прежнему остается партия президента страны Владимира Зеленского.

По данным Центральной избирательной комиссии, «Слуга народа» набрала 42.47%. На втором месте «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука - 12.92% голосов, «Европейская солидарность» Петра Порошенко - 8.60%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 8.02% и «Голос» Святослава Вакарчука - 6.36%. Таким образом партия Зеленского опережает своего ближайшего конкурента почти в три раза. Однако все они преодолели пятипроцентный барьер.

На данный момент ситуация выглядит следующим образом: «Слуга народа» получит 122 кресла в девятом созыве Верховной Рады и 125 мест по мажоритарным округам.

ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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