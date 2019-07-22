СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-22T14:04:38+03:00

Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом Фото: REUTERS

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В понедельник, 22 июля, Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о том, что Индия успешно осуществила запуск к Луне межпланетной автоматической станции Chandrayaan 2 (Чандраян-2) с посадочным модулем и луноходом

Запуск станции был осуществлен при помощи трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III в 12:13 по московскому времени с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. По данным газеты «Известия», ракета-носитель GSLV Mk III успешно вывел станцию на орбиту. На поверхность спутника Земли посадка космического аппарата планируется на 7 сентября.

Напомним, пуск космического аппарата состоялся со второй попытки. 15 июля Индийская организация космических исследований отложила запуск по техническим причинам.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, у Индийской организации космических исследований в планах в течение 10 лет отправить беспилотные аппараты на Венеру, несколько раз на Луну и за пределы солнечной системы. Все проекты направлены на выполнение научных миссий.

ИСТОЧНИК KP.RU