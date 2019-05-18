Индия отправит космические аппараты к Луне, Венере и Солнцу

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-18T15:24:56+03:00

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Индийская организация космических исследований хочет в течение 10 лет отправить беспилотные аппараты на Венеру, несколько раз на Луну и за пределы солнечной системы. Все проекты направлены на выполнение научных миссий.

Уже сейчас проходит подготовка к отправке к Луне экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту. Запуск несколько раз откладывался, но теперь назначен на июль. Об этом пишет газета The Economic Times.

Еще одна экспедиция на луну - "Чандраян-3". Она намечена на 2024 год. В 2020 году автоматическая станция Xposat займется изучением радиации и излучения. А в 2021 намечен пуск космической станции Aditya L1 по исследованию Солнца. Индийские ученые намерены лучше изучить солнечную крону, хромосферы и излучение в различных спектрах.

Также в планах отправка орбитального аппарата к Венере в 2023, беспилотная экспедиция к Марсу к 2022 году. А в 2028 году Индийская организация космических исследований рассчитывает отправить в космос автоматическую станцию Exoworlds, которая займется исследованием сверхдальнего космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU