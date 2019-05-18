2019-05-18T15:24:56+03:00
Наука

Индия отправит космические аппараты к Луне, Венере и Солнцу

Страна готовится к проведению семи научных миссий в течение 10 лет
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Индия претендует на звание космической державы.Индия претендует на звание космической державы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Индийская организация космических исследований хочет в течение 10 лет отправить беспилотные аппараты на Венеру, несколько раз на Луну и за пределы солнечной системы. Все проекты направлены на выполнение научных миссий.

Уже сейчас проходит подготовка к отправке к Луне экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту. Запуск несколько раз откладывался, но теперь назначен на июль. Об этом пишет газета The Economic Times.

Еще одна экспедиция на луну - "Чандраян-3". Она намечена на 2024 год. В 2020 году автоматическая станция Xposat займется изучением радиации и излучения. А в 2021 намечен пуск космической станции Aditya L1 по исследованию Солнца. Индийские ученые намерены лучше изучить солнечную крону, хромосферы и излучение в различных спектрах.

Также в планах отправка орбитального аппарата к Венере в 2023, беспилотная экспедиция к Марсу к 2022 году. А в 2028 году Индийская организация космических исследований рассчитывает отправить в космос автоматическую станцию Exoworlds, которая займется исследованием сверхдальнего космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Глава МИД Ирана заявил, что не хочет войны с США
Экс-канцлер Австрии заявил, что в афере на видео замешана не россиянка,а гражданка Латвии
Детский омбудсмен: в России необходимо создать службу помощи семьям в трудной ситуации
Пушков прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма
Песня Сергея Лазарева покоряет европейские чарты
Порошенко призвал новую власть Украины продолжить усиление санкций против России
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
СМИ: США заплатят другим странам за отказ от российского оружия
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках
Два человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Подмосковье
Посол Украины: США планируют увеличить военную помощь Киеву
Русские эмигранты хотят посадить своего депутата в Госдуму
Минтранс выполнит поручение открыть железнодорожную часть Крымского моста раньше срока
Минпросвещения введет новые правила защиты школьников от террористов
Илон Маск будет лично следить за расходами сотрудников корпорации Teslа
В ЮНЕСКО призвали создателей голосовых помощников делать "услужливых мужчин"
Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
СМИ: вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках