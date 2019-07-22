2019-07-22T14:47:28+03:00
Политика

Минобороны назвал фейком сообщение об ударе ВКС России по рынку в Сирии

Ранее представитель организации «Белые каски» сообщил о том, что якобы в результате авиаударов российских самолетов было убито 16 мирных жителей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Минобороны: сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии - фейкМинобороны: сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии - фейкФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Информация о якобы нанесённом ударе самолетами российских Воздушно-космических сил по рынку в сирийском населенном пункте Маарет-ан-Нуман провинции Идлиб является фейком. Об этом сообщает Минобороны в распространенном комментарии заявления анонимных представителей неправительственной добровольческой организации «Белые каски», которая финансируется Великобританией и Соединёнными Штатми.

«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) фейк», - сообщили в ведомстве, пояснив, что авиация Воздушно-космических сил России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла.

Ранее со ссылкой на представителей «Белых касок» телеканал France 24 сообщил, что якобы в результате авиаударов российских ВКС по гражданскому рынку в Сирии было убито 19 человек, в том числе 16 мирных жителей и 45 пострадали.

Представители «Белых касок» уже не раз попадались на дезинформации. Так, в прошлом году организация сообщила о химической атаке в пригороде Дамаска городе Дума, которую якобы совершили сирийские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Болтон обсудил с главой МИД Японии ситуацию с Ираном и КНДР
В Торонто из-за кишечной палочки закрыли часть городских пляжей
В Нью-Йорке около 33 тысяч человек остались без электричества из-за жары
Москвич купил фальшивый билет на концерт Metallica за 7 тысяч рублей
Надежда Савченко получила восемь голосов на выборах в Верховную Раду Украины
Питомцев зоопарков защитят от агрессивных посетителей
Британия признала, что их ВМС не в силах защитить страну
Лидер «Слуги народа» перечислил основные законопроекты в новой Раде
В Иране арестовали 17 американских шпионов
Парапланерист чудом выжил и снял свое крушение на видео
Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом
В Лондоне бушует крупный пожар в торговом центре
Из-за Бориса Джонса замглавы МИД Великобритании ушел в отставку
На станции метро "Окская" создадут иллюзию реки в синих тонах
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400