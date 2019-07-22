Минобороны назвал фейком сообщение об ударе ВКС России по рынку в Сирии

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-22T14:47:28+03:00

Минобороны: сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии - фейк Фото: REUTERS

Ранее представитель организации «Белые каски» сообщил о том, что якобы в результате авиаударов российских самолетов было убито 16 мирных жителей

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Информация о якобы нанесённом ударе самолетами российских Воздушно-космических сил по рынку в сирийском населенном пункте Маарет-ан-Нуман провинции Идлиб является фейком. Об этом сообщает Минобороны в распространенном комментарии заявления анонимных представителей неправительственной добровольческой организации «Белые каски», которая финансируется Великобританией и Соединёнными Штатми.

«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) фейк», - сообщили в ведомстве, пояснив, что авиация Воздушно-космических сил России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла.

Ранее со ссылкой на представителей «Белых касок» телеканал France 24 сообщил, что якобы в результате авиаударов российских ВКС по гражданскому рынку в Сирии было убито 19 человек, в том числе 16 мирных жителей и 45 пострадали.

Представители «Белых касок» уже не раз попадались на дезинформации. Так, в прошлом году организация сообщила о химической атаке в пригороде Дамаска городе Дума, которую якобы совершили сирийские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU