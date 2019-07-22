Вучич заявил, что гордиться тесными отношениями с Москвой

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-22T15:49:05+03:00

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В понедельник, 22 июля, после встречи с новым послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко сербский лидер Александр Вучич заявил, что он гордится тесными отношениями с Москвой, которые в будущем станут крепче.

«Сербия гордится тем, что у нее очень тесные отношения с Москвой. У нас будут еще более крепкие связи с Российской Федерацией», - написал Вучич в своем Twitter, отметив, что получение верительной грамоты от нового посла России.

Церемония передачи грамоты прошла во дворце «Сербия», перед которым для российского посла была подготовлена красная дорожка и почетный караул сербской гвардии.

В администрации Вучича сообщили, что новый Боцан-Харченко передал сербскому лидеру приглашение российского президенты Владимира Путина принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Это представляет огромную честь для него лично и для сербского народа, который страшно мучился под фашистским сапогом, и который храбро ему противостоял вместе с русским народом», - завили в президентской администрации.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 10 июня Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла страны в Сербии. До своего назначения Александр Боцан-Харченко занимал пост директора четвертого Европейского департамента МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU