Владимир Путин сменил посла России в Сербии

СЕГОДНЯ 19:34 2019-06-10T19:34:39+03:00

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Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла страны в Республике Сербия. Эту должность занял Александр Боцан-Харченко.

Указ о назначении был опубликован в понедельник, 10 июня, на официальном интернет-портале правовой информации. Другое распоряжение главы страны освободило от должности Александра Чепурина. Этот человек был послом в Сербии последние семь лет.

До своего назначения Александр Боцан-Харченко занимал пост директора четвертого Европейского департамента МИД России. На прошлом месте он проработал пять лет.

В январе Путин сменил посла в Центральноафриканской Республике (ЦАР). С тех пор интересы Россиии в ЦАР представляет Владимир Титоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU