Владимир Путин сменил посла России в Сербии
Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла страны в Республике Сербия. Эту должность занял Александр Боцан-Харченко.
Указ о назначении был опубликован в понедельник, 10 июня, на официальном интернет-портале правовой информации. Другое распоряжение главы страны освободило от должности Александра Чепурина. Этот человек был послом в Сербии последние семь лет.
До своего назначения Александр Боцан-Харченко занимал пост директора четвертого Европейского департамента МИД России. На прошлом месте он проработал пять лет.
В январе Путин сменил посла в Центральноафриканской Республике (ЦАР). С тех пор интересы Россиии в ЦАР представляет Владимир Титоренко.
ИСТОЧНИК KP.RU