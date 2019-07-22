Четверть продаваемой питьевой воды в России является подделкой

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-22T16:09:06+03:00

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В России процент фальсификации продаваемой в магазине питьевой воды в среднем составляет 25—30%, но в некоторых регионах этот показатель достигает 80%. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, отметив, что «у нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой».

«Процент фальсификата составляет 25—30% — это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», - заявил Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 22 июля.

В начале июля в ходе совещания с властями Ставропольского края спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%, напомнив, что Роспатент уже наказал 30 компаний, выпускающих «Ессентуки», но при этом не добывающих воду в источниках Ессентуков. Спикер также напомнила и об инициативе Роспотребнадзора о маркировке минеральной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU