2019-07-22T16:46:26+03:00
Общество

Онищенко предложил добавить сильным вузам бюджетных мест

Заместитель министра науки усомнилась в эффективности такого решения
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Геннадий Онищенко выступил в поддержку выпускниковГеннадий Онищенко выступил в поддержку выпускниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На заседании комитета Госдумы по образованию и науке депутат Геннадий Онищенко озвучил предложение по бюджетным местам в вузах. Он предложил дополнительно распределять бюджетные места в сильных вузах, чтобы избежать недобора выпускников с высокими баллами.

«Может, какую-то гибкую схему сделать, создать комиссию, добавлять (бюджетные места) тем вузам, в которых есть реальный контингент с высоким айкью и который мы не принимаем , потому что кто-то неправильно посчитал», — заявил Онищенко.

Ему ответил заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская. По ее словам проблема в том, что вузы сами не подают заявки на бюджетников, сообщает ФАН.

«Сегодня часть вузов понимает, что спрос на контрактную форму подготовки является очень высоким. И раз высокий спрос на контрактную подготовку, они не заявляют большее количество мест», — заявила Боровская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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