2019-07-22T16:58:45+03:00
Общество

Умер Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины

В понедельник, 22 июля, в возрасте 73 лет умер Виктор Мусияка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Умер один из авторов конституции УкраиныУмер один из авторов конституции УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в понедельник, 22 июля, умер Виктор Мусияка - юрист и политический деятель, принявший участие в написании текста Конституции Украины. На момент смерти ему было 73 года.

"Сегодня в 07:00 от нас ушёл Виктор Лаврентьевич Мусияка", — говорится в посте, опубликованном на странице самого юриста в Facebook.

Причиной смерти стал инфаркт

Причиной смерти стал инфаркт

Издание "Левый берег" уточняет, что причиной смерти соавтора Основного закона Украины стал инфаркт.

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года под Николаевом. В 1973 году он закончил Харьковский юридический институт и начал преподавательскую деятельность. В 1994 ушел в политику и стал народным депутатом украинского парламента. Около полугода являлся постоянным представителем президента страны в Верховной Раде. В последние годы работал научным консультантом по правовым вопросам в Центре Разумкова.

К слову, написанную Мусиякой конституцию Украины уже не раз предлагали переписать. Сайт kp.ru сообщал, что к этому призывала глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее мнению, Основной закон 1996 года отводит народу лишь "второстепенные роли" и не учитывает его интересы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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