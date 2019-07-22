Диабет оказался гораздо опаснее для женщин, чем для мужчин

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-22T17:14:47+03:00

У слабого пола риск развития некоторых осложнений, в частности сердечной недостаточности на 47 процентов выше, чем у мужчин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Австралийские и британские ученые изучили как влияет диабет первого типа на сердечно-сосудистую систему. Результаты оказались крайне неутешительными для женщин. Как выяснилось, для них это заболевание представляет куда большую угрозу чем мужчинам и способно значительно сокращать жизнь.

При сахарном диабете первого типа иммунная система организма атакует производящие инсулин клетки поджелудочной железы. В результате организм теряет способность вырабатывать необходимый ему инсулин. Со временем высокий уровень глюкозы в крови (известный также как гипергликемия) может вызвать повреждение сосудов и тканей организма, что, в свою очередь, может привести к опасным для жизни осложнениям и инвалидности.

В ходе исследования было проанализировано более 15 миллионов человек. Оказалось что у слабого пола риск развития некоторых осложнений, в частности сердечной недостаточности на 47 процентов выше, чем у мужчин, сообщает Утро.ру. Выводы были опубликованы в статье на сайте MedicalXpress.

Столь неравномерное распределение рисков ученые связывают спецификой женского механизма контроля сахара в крови. Кроме того был зафиксирован значительно более высокий риск ишемической болезни сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU