2019-07-22T17:14:47+03:00
Здоровье

Диабет оказался гораздо опаснее для женщин, чем для мужчин

Слабому полу грозит гораздо больший риск сердечно-сосудистых осложнений
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
У слабого пола риск развития некоторых осложнений, в частности сердечной недостаточности на 47 процентов выше, чем у мужчинУ слабого пола риск развития некоторых осложнений, в частности сердечной недостаточности на 47 процентов выше, чем у мужчинФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Австралийские и британские ученые изучили как влияет диабет первого типа на сердечно-сосудистую систему. Результаты оказались крайне неутешительными для женщин. Как выяснилось, для них это заболевание представляет куда большую угрозу чем мужчинам и способно значительно сокращать жизнь.

При сахарном диабете первого типа иммунная система организма атакует производящие инсулин клетки поджелудочной железы. В результате организм теряет способность вырабатывать необходимый ему инсулин. Со временем высокий уровень глюкозы в крови (известный также как гипергликемия) может вызвать повреждение сосудов и тканей организма, что, в свою очередь, может привести к опасным для жизни осложнениям и инвалидности.

В ходе исследования было проанализировано более 15 миллионов человек. Оказалось что у слабого пола риск развития некоторых осложнений, в частности сердечной недостаточности на 47 процентов выше, чем у мужчин, сообщает Утро.ру. Выводы были опубликованы в статье на сайте MedicalXpress.

Столь неравномерное распределение рисков ученые связывают спецификой женского механизма контроля сахара в крови. Кроме того был зафиксирован значительно более высокий риск ишемической болезни сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин отменил санкции против Эритреи, действовавшие почти 10 лет
МЧС будет ремонтировать дома многодетных семей
Порошенко повторно вызвали на допрос
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки свыше 75% бюллетеней
Всех отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выписали из больниц
В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
Россия и Испания обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом
Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области до конца июля
Врач-генетик рассказала, к чему приводит зависимость от смартфона
Зампред правления "Новатэка", американец Джетвей получил гражданство РФ
Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе
Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте шпионов ЦРУ в Иране
Умер Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся грозе
Онищенко предложил добавить сильным вузам бюджетных мест
В Генпрокуратуре Украины прокомментировали сообщение об «исчезновении» Луценко
Семь человек погибли при обстреле боевиками сирийской провинции Хама
Четверо туристов погибли и 23 пропали из-за наводнения в Китае
Минобороны опубликовало видео высадки морпехов Северного флота
На 23 июля назначен тест системы электронного голосования
Лукашенко назвал Украину "головной болью" и "бедой" Европы
Ленинградская область сама готовит себе врачей
Четверть продаваемой питьевой воды в России является подделкой
В России собрали 250 миллионов рублей на курортных сборах
Самого вежливого оленя в мире сняли на видео
Суд отказал экс-министру обороны Грузии в аресте активов "Рустави 2"
Гимнастка сорвалась с высоты в Центре цирковых искусств
Путин возглавил набсовет «Россия - страна возможностей»