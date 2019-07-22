2019-07-22T21:32:35+03:00
Спорт

Российские рапиристки стали чемпионками мира по фехтованию

Спортсменки завоевали золотую медаль в командных соревнования в Будапеште
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инна Дериглазова стала шестикратной чемпионкой мира по фехтованиюИнна Дериглазова стала шестикратной чемпионкой мира по фехтованиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские рапиристки стали чемпионками мира по фехтованию, одолев команду Италии в финале командных соревнований турнира. Бой закончился со счетом 43:42 в нашу пользу.

В составе сборной РФ на ЧМ в Будапеште выступали Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова. Именно она нанесла победный укол Элизе Ди Франчиске в дополнительное время.

Так, Италия заняла второе место. Бронза командных соревнований чемпионата досталась французской команде, одолевшей американок со счетом 45:43.

Ранее Дериглазова взяла золото также в индивидуальном турнире рапиристок. Новая победа сделала 29-летнюю уроженку Курска шестикратной чемпионкой мира.

Сайт kp.ru писал, что спортсменку уже поздравил врио губернатора ее родного региона Роман Старовойт и президент РФ Владимир Путин. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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