Российские рапиристки стали чемпионками мира по фехтованию
Российские рапиристки стали чемпионками мира по фехтованию, одолев команду Италии в финале командных соревнований турнира. Бой закончился со счетом 43:42 в нашу пользу.
В составе сборной РФ на ЧМ в Будапеште выступали Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова. Именно она нанесла победный укол Элизе Ди Франчиске в дополнительное время.
Так, Италия заняла второе место. Бронза командных соревнований чемпионата досталась французской команде, одолевшей американок со счетом 45:43.
Ранее Дериглазова взяла золото также в индивидуальном турнире рапиристок. Новая победа сделала 29-летнюю уроженку Курска шестикратной чемпионкой мира.
Сайт kp.ru писал, что спортсменку уже поздравил врио губернатора ее родного региона Роман Старовойт и президент РФ Владимир Путин. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU