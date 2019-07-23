2019-07-23T13:07:08+03:00
Происшествия

Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей

Все погибшие при пожаре в лагере в Хабаровском крае - отдыхавшие там дети
Мария ИГНАТЬЕВА
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Число погибших при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае выросло до трех человек.Число погибших при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае выросло до трех человек.Фото: Предоставлено очевидцем
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Число погибших при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае выросло до трех человек. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе правительства края.

Одна из них - девочка, которая скончалась в реанимационной палате спустя несколько часов после пожара. Еще о двух детях стало известно сегодня 23 июля.

Как сообщил источник «КП», в больнице скончались 12-летняя Вероника С. и 11-летняя Елизавета Б.

В реанимации остается 11-летний мальчик, который помогал выбираться из горящей палатки другим детям.

Напомним, что ранее «КП» публиковала список детей детского лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае. Также есть версия, почему произошел пожар в детском лагере: по словам отдыхавших здесь ранее школьников, им раздавали в палатки обогреватели, но просили не сушить на них одежду. "Но мы все равно сушили вещи. Больше негде," - рассказал "КП" один из детей.

Осмотр места пожара в детском лагере в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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