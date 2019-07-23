2019-07-23T12:48:46+03:00
Политика

Совфед освободил от должности зампрокурора России

Владимир Малиновский написал заявление об уходе по собственному желанию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во вторник, 23 июля, Совет Федерации РФ проголосовал за освобождение от занимаемой должности заместителя генерального прокурора России Владимира Малиновского в связи с его выходом на пенсию по выслуге лет.

Малиновский сам просил освободить его от должности. Замгенпрокурора Юрий Пономарев сообщил, что причиной стало выход на пенсию и состояние здоровья.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Малиновский останется работать в Генпрокуратуре, но займет должность советника генпрокурора, поскольку в связи с состоянием здоровья ему необходима «меньшая служебная нагрузка».

Напомним, 67-летний Владимира Малиновский с 2006 года курирует Управление Генеральной прокуратуры России по Центральному федеральному округу, а в последнее время - Сибирского федерального округа.Весной этого года Малиновский получил серьезную травму, когда упал при выходе из машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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