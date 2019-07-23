СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-23T13:25:27+03:00

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В связи в принятым в Государственной думе закона, запрещающего использование удаленной контрольно-кассовой техники (ККТ), Ассоциация банков «Россия» предупреждает о резком сокращении числа платежных терминалов. Соответствующее письмо банки направили в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Как сообщается в документе большинство Ассоциированный участник расчётов (АУР) просто не обладают техническими возможностями для установки ККТ, особенно в терминалах, которые находятся в шаговой доступности для пользователей.

«Просим обратить внимание на проблему, изложенную в письме т поддержать позицию рынка о негативном влияние данных инициатив», - заключает Ассоциация банков «Россия» в своем обращении.

Из-за новых требований ограничения могут коснуться терминалы QIWI и ряд региональных: уральского TelePay, красноярского «КАССервис» и омского «Апельсина».

ИСТОЧНИК KP.RU